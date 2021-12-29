التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المهنية ضمن المقاعد الشاغرة

2021/12/29 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج قبول الطلبة الاوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2022/2021.ضمن المقاعد الشاغرة للوجبة الاولى.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)، تضمنت قبول (432) طالبا في الأقسام والكليات المناظرة أو القريبة …

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