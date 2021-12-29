التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول 4917 طالبا

2021/12/29 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج قبول الطلبة الخاصة بالاعتراضات المتعلقة بالقناة العامة وذوي الشهداء ضمن القبول المركزي للعام الدراسي 2022/2021.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تضمنت النتائج المنشورة على موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (4669) طالبا ضمن القناة العامة منهم (2124) طالب …

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