بالوثيقة.. المالية تخاطب التربية بشأن أسماء المحاضرين والإداريين لتضمينهم في الموازنة المقبلة

2021/12/29 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطبت وزارة المالية، وزارة التربية، بشأن أسماء محاضري وإداريي 2020 لتضمينهم بالموازنة المقبلة.

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المالية تخاطب التربية بشأن أسماء المحاضرين والإداريين لتضمينهم في الموازنة المقبلة أولاً على النور نيوز.

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