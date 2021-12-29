2021/12/29 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطبت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وزارة التربية لتضمين اسماء الاداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين بالموازنة الاتحادية للعام المقبل.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) إن المالية دعت وزارة التربية إلى رفع اسماء الاداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين 2020 لتضمينهم في الموازنة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تخاطب التربية لادراج شريحة بالموازنة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تخاطب التربية لادراج شريحة بالموازنة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).