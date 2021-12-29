محافظ الديوانية يخاطب مديرية التربية بشأن تحويل المحاضرين الى عقود

2021/12/29 | 12:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدر محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، الأربعاء، كتاباً رسمياً بشأن تعيين المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية.

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وبحسب وثيقة تلقى "ناس" نسخة منها، (29 كانون الأول 2021)، فقد خاطب الشعلان المديرية العامة لتربية الديوانية بشأن إكمال كافة البيانات والقوائم المتعلقة بالمحاضرين والإداريين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية الديوانية خلال مدة لاتتجاوز 72 ساعة لغرض متابعتها مع وزارة التربية بحسب كتاب وزارة المالية لتحويلهم الى موظفي عقود ضمن القرار 315 .

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