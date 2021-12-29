العراق يدخل مرحلة جديدة نحو مستقبله - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/29 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية لعام/ 2021 التي أنهت فترة حكم الأحزاب السياسية التي استمرت ثمانية عشر عاماً تعرض الشعب فيها لأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية كلفت الشعب العراقي كثير من المعاناة والآلام والقهر والعوز التي فجرت ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وقدم الشعب خلالها سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وحققت إقالة رئيس الوزراء والانتخابات ......





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