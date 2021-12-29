2021/12/29 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية عمليات حفر البئر النفطي TU – 55 في حقل الطوبة بعمق 2465 مترا لتكوين المشرف لصالح شركة نفط البصرة.وقال بيان للشركة تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الطوبة بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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