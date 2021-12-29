2021/12/29 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيتات مباراتي منتخبنا الوطني امام ايران ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر2022 “.وقال الاتحاد في بيان له ان مباراة العراق ضد ايران ستقام على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على مواعيد مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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