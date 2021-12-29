شرطة هونغ كونغ تداهم وسيلة إعلامية مؤيدة للديمقراطية.. وتعتقل 6 أشخاص

2021/12/29 | 12:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على 6 موظفين كبار حاليين أو سابقين من القناة المستقلة "ستاند نيوز"، وفقا لما ذكرته حكومة هونغ كونغ وستاند.

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