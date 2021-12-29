2021/12/29 | 12:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، طلباً الى وزارة التربية لتزويدها بأسماء محاضري وإداريي 2020 لتضمينهم في الموازنة المقبلة لعام 2022.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



المالية تطلب أسماء محاضري وإداريي 2020 لتضمينهم بالموازنة المقبلة أولاً على الايام نيوز.

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