الطيران الروسي يشن 35 غارة على داعش في الرقة السورية

2021/12/29 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت طائرات حربية روسية أكثر من 35 غارة جوية في ريف الرقة، على كهوف ومغارات في الجبال لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وتعد الحصيلة اليومية للغارات الأعلى منذ مطلع ديسمبر(كانون الأول) الجاري، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إل ترافق الغارات مع تمشيط القوات السورية وقوات موالية لها المنطقة بحثاً عن خلايا للتنظيم الإرهابي.

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