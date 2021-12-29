2021/12/29 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن البروفيسور أليكس سيغال، أن نتائج دراسة أجراها علماء جنوب إفريقيا، أظهرت أن الجسم المصاب بمتحور “أوميكرون” ينتج أجساما مضادة يمكنها تحييد متغير “دلتا”.ويشير البروفيسور سيغال من المعهد الإفريقي لبحوث الصحة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإصابة بمتحور “أوميكرون” ربما تعزز الاستجابة المناعية ضد “دلتا” المركز الخبري الوطني.

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