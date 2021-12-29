البنك المركزي التركي يصدر حزمة قرارات جديدة

2021/12/29 | 12:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات جديدة.وقال المركزي التركي، انه سيستمر بزيادة احتياطياته إذا كانت ظروف السوق مناسبة، مشيرا الى ان هدف التضخم على المدى المتوسط ​​هو 5٪.وأضاف، أنه سيتم الحفاظ على نظام سعر الصرف العائم، لافتا الى ان أسعار الصرف تتشكل وفقاً لميزان العرض والطلب في …

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