التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية ضمن المقاعد الشاغرة

2021/12/29 | 12:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، نتائج قبول الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية ضمن المقاعد الشاغرة.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “تم اعلان نتائج قبول الطلبة الاوائل من خريجي الإعدادية المهنية للسنة الدراسية 2022/2021 ضمن المقاعد الشاغرة للوجبة الاولى”.وأضافت أن “قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول […]

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