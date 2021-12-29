2021/12/29 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني لم تكن لرياضة كرة القدم النسوية بروزا واضحا في محافظات العراق الجنوبية، فمنذ فترات طويلة تعاني تلك المدن من غياب هذه الرياضة التي إقتصرت على الرجال، واتساعها على النساء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كرة القدم النسوية في جنوب العراق..



أحلام كبيرة ومصير مجهول المركز الخبري الوطني.

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