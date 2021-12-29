الكويت توجه رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق بهذا الخصوص

2021/12/29 | 12:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت السفارة الكويتية لدى بغداد، مساء الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى رعاياها في العراق، تضمنت تحذيراً من عمليات صيد الطيور (قنص).وأهابت السفارة، في بيان لها، بالمواطنين الكويتيين، في العراق، التقيد بالتعليمات وعدم ممارسة هواية صيد الطيور في بادية السماوة بمحافظة المثنى، والمناطق الجنوبية الأخرى من البلاد”.ودعت إلى “عدم استخدام تأشيرة زيارة العتبات الدينية لممارسة …

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