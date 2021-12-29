2021/12/29 | 12:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

انخفض سعر بيع الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار في الأسواق المحليّة ليوم الاربعاء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الدولار في الأسواق المحليّة ليوم الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).