منشورات بالعربية.. مسلمو تيغراي يخوضون المعركة ضد أديس أبابا على مواقع التواصل

2021/12/29 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مواقع التواصل الاجتماعي، يخاطب نشطاء مسلمون من إقليم تيغراي الإثيوبي الجمهور العربي لكسبه إلى صفهم في نزاعهم مع الحكومة الإثيوبية، مستفيدين من ثقافتهم العربيّة والإسلاميّة، ومن رمزيّة منطقتهم التي حمت أصحاب النبيّ محمد من الاضطهاد قبل خمسة عشر قرناً.

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