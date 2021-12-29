شاهد.. فيديو حميم يظهر لحظة فقس بيضة نسر أصلع

2021/12/29 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو حميم ونادر لحظة فقس بيضه نسر، فشاهد كيف تعرف النسر الصغير على محيطه لأول مرة.

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