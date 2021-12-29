2021/12/29 | 12:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شقيقه يرد على "تجاوز غير طبيعي" بحق عادل إمام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/29 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقه يرد على "تجاوز غير طبيعي" بحق عادل إمام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقه يرد على "تجاوز غير طبيعي" بحق عادل إمام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).