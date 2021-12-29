الغرف التجارية يحدّد شروط الحصول على اجازة استيراد وآليّة تحديد الرسوم

2021/12/29 | 12:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

حدَّد اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الأربعاء، شروط الحصول على إجازة استيراد، فيما أوضح آلية تحديد الرسوم الجمركية.

وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ضوابط الاستيراد صدرت بكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التجارة- الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، وكل تاجر يمتلك شركة وهوية استيراد؛من حقه الحصول على رخصة استيراد".

وأضاف الزهيري، أنَّ "الاستيراد مهنة لا تؤثر في الإنتاج، لكن عدم ضبط المنافذ الحدودية كان له الأثر السلبي في تطبيق قانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتج".

وأشار إلى أن "تحديد الرسوم الجمركية يتم وفق جداول قانون التعرفة الجمركية والرسوم الاضافية لحماية المنتج، إنْ وجدت"، منوهاً بأن "الأسواق تحكم بآلية العرض والطلب، ومعالجة آثار الإغراق تتم من خلال قانون حماية المنتج وهو الكفيل بحماية المنتجات العراقية ويعد خط الصد للدفاع عن المنتجات المحلية".

وتابع الزهيري أنه "يتم قياس الجودة من خلال وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتحديد، وهو المختص بإصدار شهادات المطابقة وفقاً للمواصفات القياسية العراقية".

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