غوتيريش: التعافي الشامل… أولوية عالمية في 2022

2021/12/29 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ركز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة العام الجديد على التعافي، موضحاً أن العالم يمر باختبارات ويحتاج إلى التعافي من آثار الجائحة، وإلى تعافي الاقتصادات، وتجاوز الريبة والانقسام والصراعات.

وقال غوتيريش في رسالته المصورة: “يستقبل العالم عام 2022 في ظروف تتعرض فيها آمالنا في المستقبل لاختبارات شتى”.

وعزا ذلك إلى تفاقم الفقر، واستفحال عدم المساواة، والتوزيع غير المنصف للقاحات ضد كورونا، والتقصير في الالتزامات المناخية، والنزاعات والانقسامات وانتشار المعلومات المضللة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة “هذه ليست اختبارات تواجه السياسة العامة فحسب، هي اختبارات أخلاقية وواقعية، اختبارات يمكن للبشرية أن تجتازها، شرط أن نلتزم بجعل عام 2022 عاماً شعاره تحقيق التعافي الشامل للجميع”.

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