الاسدي يغرد قبيل لقاء وفد الاطار التنسيقي مع السيد مقتدى الصدر في الحنانة

2021/12/29 | 13:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وفد الاطار التنسيقي الى محافظة النجف، اليوم الاربعاء، للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.وكتب الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الاسدي، على حسابه بموقع “تويتر”، وتابعته “الايام نيوز”، قائلا “لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته..املاً يتحقق..وقلقاً يزال..وخطواتٍ عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله”.

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