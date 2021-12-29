الغرف التجارية يحدّد شروط الحصول على اجازة استيراد

2021/12/29 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدَّد اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الأربعاء، شروط الحصول على إجازة استيراد، فيما أوضح آلية تحديد الرسوم الجمركية.وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري في تصريح للوكالة الرسمية : تابعه “المركز الخبري […]

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