2021/12/29 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام تركية بوفاة شخصين وإنقاذ 24 شخصا إثرغرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير التركية.وبحسب صحيفة “حريت”: “غرق قارب به مهاجرون غير شرعيين قبالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخصين وإنقاذ 24 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين في سواحل إزمير المركز الخبري الوطني.

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