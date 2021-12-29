مدرب العراق يستدعي 8 مغتربين لمواجهة إيران ويحدّد مصير ميرام

2021/12/29 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر إعلامية عراقية أن

المونتينيغري زيليكو بيتروفيتش مدرب

منتخب العراق، وضع 8 لاعبين مغتربين،

ضمن القائمة الأولية التي ستلاقي إيران

ولبنان، في الجولتين الـ7 والـ8 من

التصفيات الآسيوية المؤهلة إل

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