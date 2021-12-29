أبرز الأغاني العراقية للعام 2021

2021/12/29 | 13:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشهد الأغنية العراقية انتشارًا ملحوظًا في العراق والبلدان العربية، ويتمّ تداولها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والأماكن العامة، وبهذه الزاوية، اختار لكم "ألترا عراق" أبرز الأغاني التي انتشرت ورددها الناس في العام 2021.

يرباي

في 9 أيار/مايو أصدر المغني علي جاسم أغنيته بعنوان "يرباي"، وكانت من كلمات والحان علي الشيخ، حيث لاقت انتشارًا واسعًا وحصدت على 68 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وكانت جملة "هلا يرباي ويرباي"، الأكثر انتشارًا واستخدامًا.

في 13 أيار/مايو أصدر المغني سيف نبيل أغنية "ممكن" مع المغنية العربية بلقيس، فيما تعود كلماتها للشاعر سيف الفارس، والحان سيف نبيل، حيث حصدت على 107 مليون مشاهدة وهي أعلى نسبة مشاهدات لمطرب عراقي في هذا العام.

في حزيران/يونيو أصدر المغني محمود التركي أغنية بعنوان "أشمك"، وحصدت على 101 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكانت من كلمات محمد الجبوري والحان محمود التركي، فيما أثار التركي جدلًا واسعًا في هذا العام بسبب آخر تصريح له في برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا، حيث أجاب على سؤال الأغا عن المطربات العراقيات بأنه "لا يوجد لدينا مطربات عراقيات غير أصيل هميم ورحمة رياض" الأمر الذي أثار الكثير، فتعرض لردود غاضبة من قبل المغنيتين العراقيتين دالي ودموع تحسين.

في 23 تموز/يوليو أصدر مصطفى العبد الله اغنية بعنوان "هذا الحب" وكانت الكلمات من تأليف الشاعر علي الشيخ، والحان علي جاسم، فيما حصدت على أكثر 36 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وفي نهاية تموز/يوليو عادت المغنية رحمة رياض أحمد لتبهر جمهورها بأغنية "الكوكب"، حيث حصدت على أكثر من 87 مليون مشاهدة، وكانت من كلمات الشاعر ماهر العزاوي، والحان علي صابر، ويقول شاعر الأغنية إنّها "كتبت منذ 5 أعوام لكنها لم تلق استحسانًا من قبل الملحنين، إلى أن بعثها للملحن علي صابر"، مضيفًا أنّ "كلمات الأغنية كانت تخاطب المؤنث فغير صيغة المخاطبة لتلائم النجمة رحمة رياض".

في 30 أيلول/سبتمبر، أصدرت المغنية أصيل هميم أغنيتها بعنوان "شكد حلو"، والتي حصدت على أكثر من 67 مليون مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر محمد الواصف، والحان علي صابر.

في 9 كانون الأول/ديسمبر، حصدت أغنية الرابر العراقي خليفة أو جي على أكثر من 2 مليون مشاهدة، تحمل عنوان "تبسي"، وكانت تحاكي الواقع العراقي وترفض دعوات الهجرة بطريقة ساخرة.

ويختتم العام بأغنية للفنّانة العربية أصالة نصري، وهي أغنيتها الأولى باللهجة العراقية، وكانت من كلمات زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعنوان "حنين"، وهي مهداة لزوجها حسب رسالة نشرها زوجها كانت بعثتها له على تطبيق "واتس آب"، فيما حصدت على أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط.

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