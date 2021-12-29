برئاسة العامري وفد الإطار التنسيقي يصل النجف للقاء الصدر

2021/12/29 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

وصل وفد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، الى مدينة النجف الاشرف .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "الوفد برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وصل الى مدينة النجف الاشراف".

واضاف ان "الوفد سيلتقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاستكمال المباحثات حول تشكيل الحكومة المقبلة".

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