2021/12/29 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس تجمع سند أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، حول اللقاء الذي يجمع قوى الإطار التنسيقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.

وقال الأسدي في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها (بغداد اليوم): "لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته املاً يتحقق، وقلقاً يزال، وخطواتٍ عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة من الاسدي حول لقاء الاطار بالصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة جديدة من الاسدي حول لقاء الاطار بالصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).