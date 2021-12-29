الفياض يصل النجف

2021/12/29 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاربعاء، الى مدينة النجف الاشرف.

ومن المقرر ان يكون الفياض من ضمن وفد الاطار التنسيقي للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في اطار المفاوضات معه لتشكيل الحكومة.

وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت مصادقتها على نتائج الانتخابات، فيما ردت دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، المقدمة مع كيانات سياسية ضمن الاطار التنسيقي .

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