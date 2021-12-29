قيادي في الفتح يغرد قبيل لقاء الاطار التنسيقي مع الصدر

2021/12/29 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد غرد القيادي في تحالف الفتح أحمد الأسدي، على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قبيل لقاء وفد الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة اليوم.

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