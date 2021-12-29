الأسدي يستبق اجتماع الحنانة بتغريدة: نتأمل خطوات عملية ينتظرها الشعب بأكمله

2021/12/29 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي، الاربعاء، على لقاء الحنانة الذي سيجمع الصدر بقادة من الاطار التنسيقي.

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وذكر الاسدي في تدوينة، تابعها "ناس" (29 كانون الاول 2021)، "لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته..



املاً يتحقق..



وقلقاً يزال..



وخطواتٍ عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله".

ومن المرتقب ان يستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، في منزله في منطقة الحنانة بالنجف، عدد من قادة الاطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، للتباحث حول تشكيل الحكومة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

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