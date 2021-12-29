الرابعة خلال عامين ونصف.. حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين

2021/12/29 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبصرت حكومة كويتية جديدة النور مع تأديتها اليمين أمام ولي العهد، الأربعاء، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف.

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