القبض على عصابة توزع المخدرات في بغداد

2021/12/29 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على 5 متهمين من عصابة توزيع المخدرات في بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي يحاول فيها تجار المخدرات نشر سمومهم بين ابناء المجتمع العراقي، يقف الأبطال في ألاجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، من بينهم الشجعان …

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