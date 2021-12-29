بالأسماء.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

2021/12/29 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت أمام ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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