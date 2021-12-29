وفد الإطار التنسيقي يصل إلى منزل الصدر

2021/12/29 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل وفد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، إلى منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف.وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، في خبر تابعه “المركز الخبري الوطني أن “وفد الاطار التنسيقي […]

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