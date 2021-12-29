2021/12/29 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الناطق باسم القائد العام عن استشهاد العقيد ياسر الجوراني: سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 13:20

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