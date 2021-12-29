بعد استشهاد الجوراني.. الكاظمي يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على داعش

2021/12/29 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، إلى منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف.

وضم وفد الاطار كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اضافة الى الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وسيناقش الوفد مع السيد الصدر الاوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة المقبلة.

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