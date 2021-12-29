تنسيقية المقاومة في العراق تتوعد قوات التحالف الدولي بضربات موجعة اذا لم تخرج من العراق في موعدها المقرر

2021/12/29 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدّدت تنسيقية المقاومة في العراق القوات الأجنبية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية بأنها لن تتريث في حال عدم إيفاء تلك القوات بتعهداتها والخروج من أرض العراق في الموعددج المحدد قبل نهاية العام.واشارت التنسيقية في بيان الى وجود … Readmore

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