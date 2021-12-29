وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري يصل إلى منزل السيد مقتدى الصدر

2021/12/29 | 13:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وفد الإطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، الى منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري.وقال مراسلنا إن وفد الإطار التنسيقي، برئاسة هادي العامري، وصل الى منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف.وكان وفد الإطار التنسيقي، وصل قبل قليل الى محافظة النجف […]

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