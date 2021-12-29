تغريدة من الأسدي تستبق مخرجات لقاء الصدر بقادة الاطار في الحنانة

2021/12/29 | 13:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس تجمع السند الوطني احمد الاسدي، الاربعاء، ان الجميع يأمل بان يكون لقاء الحنانة الذي سيجمع الصدر بقادة الاطار التنسيقي، بداية لزوال ما وصفه بـ "القلق".

وقال الاسدي في تغريدة على تويتر، تابعها NRT عربية (29 كانون الاول 2021)، "لقاء نأمل جميعا ان تكون مخرجاته..



املا يتحقق..



وقلقا يزال..



وخطوات عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله".

ومن المرتقب ان يستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، في منزله في منطقة الحنانة بالنجف، عدد من قادة الاطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، للتباحث حول تشكيل الحكومة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

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