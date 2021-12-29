الصحة العالمية: خطورة المتحور الجديد لا تزال عالية جدا ومثيرة للقلق

2021/12/29 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون السريع الانتشار لا تزال عالية جدا ومثيرة للقلق.

وذكرت المنظمة في تحديثها الأسبوعي عن كورونا أن الدلائل المتوافقة تظهر أن المتحور الجديد له ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات بالعديد من البلدان.

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