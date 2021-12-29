ارتفاع اسعار النفط مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الاسواق العالمية

2021/12/29 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.3% إلى 76.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.كذلك ارتفعت العقود الآجلة … Readmore

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