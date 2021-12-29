بدء اجتماع الاطار التنسيقي مع الصدر

2021/12/29 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اكد مراسل (بغداد اليوم) ببدء اجتماع الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.

وقال مراسلنا إن اجتماع الاطار التنسيقي برئاسة هادي العامري مع زعيم التيار الصدري في منزل الأخير بالحنانة قد بدأ.

وأضاف ان الاجتماع سيبحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

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