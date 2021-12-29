اللواء رسول عن استشهاد العقيد ياسر الجوراني: سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم

2021/12/29 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول ،اليوم الاربعاء، الشهيد العقيد ‫ياسرالجوراني ،فيما أكد ملاحق الإرهابيين والوصول إليهم.وذكر رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم): "رحم الله الشهيد العقيد ‫ياسرالجوراني‬ الذي كان مثالاً للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه" ،مؤكداً "سنلاحق الإرهابيين ونصل اليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار".وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة ‪ مصطفى الكاظمي‬، وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على عصابات ‫داعش".

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