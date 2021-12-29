اللجنة المنظمة لإعتصام الرافضين لنتائج الانتخابات: سنسحب يوم السبت القادم

2021/12/29 | 13:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، يوم الثلاثاء، الاستجابة لدعوة الإطار التنسيقي، إنهاء الاعتصامات التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، فيما حددت موعداً لفض تظاهراتهم.وذكرت اللجنة في بيان وصل “النور نيوز” اليوم “تابعنا وايّاكم قرار المحكمةِ الاتحاديةِ القاضي بالمصادقةِ على نتائج الانتخابات، وبغضّ النظرِ عن الضغوطِ التي تعرض لها القضاء من اجلِ …

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