2021/12/29 | 13:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، العقيد الشهيد ياسر الجوراني.وكتب رسول على حسابه بموقع تويتر، قائلا “رحم الله الشهيد العقيد ياسر الجوراني الذي كان مثالاً للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه”.وأضاف “سنلاحق الإرهابيين ونصل اليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار”، مؤكدا إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى […]

ظهرت المقالة اللواء رسول ينعى الجوراني: سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول ينعى الجوراني: سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول ينعى الجوراني: سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).