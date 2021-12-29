إصدار الأمر الوزاري الخاص بتعيين خريجي المهن الصحية من حملة الشهادات العليا والأولية

2021/12/29 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الصحة، الأمر الوزاري الخاص بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر الصحة ببغداد والمحافظات.جاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي وموافقة وزير الصحة هاني موسى العقابي، أصدرت وزارة الصحة امر …

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