2021/12/29 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت وزارة الصحة العودة الى إجراءات حظر التجوال أو التعليم الإلكتروني عند دخول المتحور الجديد أوميكرون.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر, إن هذه الاجراءات ما زالت سابقة لأوانها, مضيفا أن الوزارة تركز حاليا على تعزيز أعداد الملقحين وفي حال ظهور أية مستجدات ستعمل على رفع توصياتها الى اللجنة العليا للصحة لاتخاذ القرار المناسب بحسب الظرف الوبائي للبلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تستبعد العودة للحظر أو التعليم الإلكتروني عند دخول “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تستبعد العودة للحظر أو التعليم الإلكتروني عند دخول “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).