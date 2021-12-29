جراحة نادرة لقلب جنين داخل رحم الأم تكلّلت بنجاح نادر أيضًا.. كيف تم ذلك؟

2021/12/29 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أطباء في ولاية أوهايو عملية جراحية تاريخية لجنين تبيّن أنّ لديه ورم في القلب، وهو ما زال داخل رحم الأم.

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